В Киеве мужчина с пистолетом напал на 20-летнего водителя

Фото: полиция Киева

В Дарницком районе Киева два человека напали на 20-летнего местного жителя, который находился в салоне автомобиля. Угрожая пистолетом, они заставили его выйти из машины, избили и отобрали личные вещи

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, нападавшие забрали у потерпевшего сумку с деньгами, часы, мобильный телефон и ключи от автомобиля.

Оперативники совместно со спецназовцами и патрульными задержали вероятных нападающих на одной из улиц района. Ими оказались 29-летний мужчина и его 27-летняя сообщница.

По факту разбойного нападения следователи приступили к уголовному производству. Квалификацию правонарушения и возможные подозрения полиция в уведомлении не уточнила.

Также правоохранители отреагировали на видео задержание, распространяемое в соцсетях. По их словам, отдельные телеграммы-каналы опубликовали искаженную информацию об обстоятельствах происшествия. Полиция призвала использовать официальные источники и не распространять недостоверные сведения.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.