Четверо военных РФ получили по 15 лет за войну против Украины

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По материалам СБУ четверо мужчин, воевавших в составе российских вооруженных формирований против Сил обороны Украины, получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они попали в украинский плен в 2025-2026 годах во время боев на Александровском и Краматорском направлениях

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews.

Как сообщает Служба безопасности Украины, один из осужденных — житель временно оккупированной Луганской области.

Он служил разведчиком-снайпером в составе 2-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "народной милиции ЛНР" и участвовал в захвате Рубежного весной 2022 года. После ранения его уволили по состоянию здоровья, однако впоследствии он заключил новый контракт с Минобороны РФ и стал оператором гаубического дивизиона 85-й отдельной мотострелковой бригады российской армии. В апреле 2026 года мужчина попал в плен вблизи поселка Липовка Бахмутского района.

Другой осужденный также житель Луганской области. По данным СБУ, он сражался против украинских сил еще с 2014 года в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения присоединился к 90-й танковой дивизии РФ и участвовал в боях в Донецкой области. Впоследствии его перебросили через Белгородскую область на приграничье Сумщины, где он командовал штурмовой группой, атаковавшей позиции ВСУ вблизи Грабовского. Летом 2026 года украинские военные взяли его в плен.

Третий осужденный – бывший житель Харькова. После начала полномасштабной войны он уехал с семьей в Россию, а оттуда — в временно оккупированный Крым. В апреле 2025 года мужчина поступил в российские вооруженные формирования и после учебы служил водителем-механиком в 82-м мотострелковом полку армии РФ. В Харьковской области он переправился через реку Волчу и занял огневую позицию. В июне 2025 года украинские защитники атаковали вражеский окоп ударными дронами и взяли раненого военного РФ в плен.

Четвертый человек в полномасштабное вторжение вступил в 111-й стрелковый полк так называемой "народной милиции ДНР", где обустраивал инженерно-фортификационные сооружения для российских войск. Впоследствии он перешел в 91-й отдельный стрелковый полк армии РФ. В мае 2026 года вблизи Поддубного Волновахского района он попал в плен. Он был задержан во время совместной операции военной контрразведки СБУ и бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Суд признал всех четырех виновными по статьям о государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1).

Расследование проводили следователи СБУ в Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.