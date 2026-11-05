В Херсонской области двух работников оккупационной "налоговой" приговорили к 14 годам

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области двух местных жителей заочно приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы за работу в оккупационной "налоговой службе". Оба также назначили конфискацию имущества и запретили занимать должности в органах государственной власти и заниматься правоохранительной деятельностью

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, 58-летнюю женщину приговорили к 13 годам заключения, а 49-летнего мужчину - к 14 годам.

Суд установил, что в июне 2022 года женщина вступила в должность так называемой заместительницы начальника управления хозяйственного обеспечения "налоговой службы Херсонской области", созданной оккупационной администрацией. В июле того же года мужчина стал исполняющим обязанности начальника этого управления.

Находясь в этих должностях, они обеспечивали материально-техническую базу незаконного органа. По данным прокуратуры, таким образом, осужденные способствовали его функционированию и распространению влияния оккупационных властей среди населения.

Обоих признали виновными по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность, в том числе занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Кроме заключения и конфискации имущества, женщине запретили занимать соответствующие должности и заниматься определенными видами деятельности в течение 13 лет, мужчине в течение 14 лет.

Приговоры вынесены заочно. Срок отбывания наказания будут исчисляться с момента задержания осужденных. Специальное досудебное расследование проводило территориальное управление ДБР в Мелитополе.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.