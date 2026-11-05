Стычки в Петропавловской Борщаговке: суд избрал меру пресечения мужчине, который выдавал себя за медика

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области 35-летнего киевлянина подозревают в препятствовании законной деятельности военного формирования. По версии следствия мужчина выдавал себя за работника экстренной медицинской помощи и вместе с сообщниками способствовал блокированию подразделения Национальной гвардии Украины в Бучанском районе. Суд заключил его под стражу без права внесения залога

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности военного формирования в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, подозреваемый действовал вместе с двумя женщинами и другими лицами. Их план, как утверждают правоохранители, предусматривал блокировку работы подразделения Нацгвардии и содействие военнослужащим в самовольном уходе с места службы.

Накануне событий мужчина снял на телефон военный объект и близлежащую территорию, а видео передал одной из соучастниц. Но распространяла в социальных сетях ложные сообщения о якобы незаконном содержании, пытках и убийстве людей на территории подразделения. Также она призвала граждан приехать к военному объекту.

2 ноября 2026 мужчина вместе с этой женщиной прибыл в подразделение автомобилем с опознавательными знаками скорой помощи. Оба были одеты в медицинскую одежду и выдавали себя за работников экстренной медицинской помощи. За рулем находился подозреваемый.

На месте женщина записала видео, в котором заявляла, что военнослужащие якобы не допускают ее в помещение для оказания неотложной помощи. Запись была опубликована в соцсетях с призывами приехать в подразделение. Сам мужчина снимал дальнейшие события, чтобы распространять их в Интернете.

После этого у военного объекта собрались люди. По данным прокуратуры, неустановленные лица повредили ограждение и ворота, заблокировали входы и выходы, а также движение служебного транспорта. Это препятствовало военнослужащим выполнять возложенные на них задачи.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее в этом уголовном производстве о подозрении сообщили двум женщинам. Им также избрали меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что суд избрал меру пресечения Валентине Молодой. Она была участницей столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Скандал в Петропавловской Борщаговке вспыхнул 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

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