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05 ноября 2026, 16:23

Бухгалтер медуниверситета Богомольца подозревается в растрате 1,1 млн грн

05 ноября 2026, 16:23
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Бывшей бухгалтерке НМУ имени Александра Богомольца сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств на сумму почти 1,1 млн. гривен. По версии следствия, деньги безосновательно насчитали и выплатили работникам университетской клиники в 2022 году

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Как сообщает Киевская городская прокуратура, нарушения обнаружили во время ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины. В частности, установили, что с апреля по октябрь 2022 работникам структурного подразделения "Университетская клиника" без надлежащих оснований начисляли и выплачивали доплаты.

Общая сумма таких выплат составила почти 1,1 млн. гривен. По данным прокуратуры, вследствие этого Министерству здравоохранения Украины нанесли ущерб на соответствующую сумму.

Действия бывшей бухгалтерши квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере, в условиях военного положения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что двум руководителям Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца сообщили о подозрении из-за нарушений во время ремонта фасада и кровли учебного корпуса. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет около 16 млн грн.

Ранее в Киеве заместителю ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщили о подозрении в пособничестве о растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

При процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств при проведении ремонтных работ в Национальном медицинском университете и им. О.А. Богомольца. Подозрения получит три человека.

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медицина университет растрата средства Бухгалтер
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