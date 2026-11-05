В Ровенской области пенсионерка попала под колеса Hyundai

Фото: полиция Ровенской области

В Сарнах в Ровенской области в результате ДТП травмировалась 70-летняя женщина. Водитель автомобиля Hyundai Kona, двигаясь задним ходом, наехал на только что вышедшую из маршрутного такси пешеходку

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 4 ноября около 15:50 по улице Европейской.

По предварительным данным следствия, за рулем кроссовера находился 51-летний житель Сарны. Он не был внимателен во время движения задним ходом и допустил наезд на женщину.

В результате ДТП 70-летняя местная жительница получила переломы ноги и носа. Ее госпитализировали в больницу.

По факту аварии следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. По информации полиции, водитель был трезв.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.