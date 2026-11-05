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05 ноября 2026, 15:58

В Харьковской области водитель сбил насмерть женщину, травмировал ее дочь и скрылся с места ДТП

05 ноября 2026, 15:58
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Фото: полиция Харьковской области
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В поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области водитель автомобиля ВАЗ сбил переходившую дорогу 47-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь. Женщина погибла на месте, девушку в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 4 ноября около 17:15. По предварительным данным полиции, водитель двигался в направлении Златополя, когда совершил наезд на пешеходов. Вместо того чтобы остаться на месте происшествия и оказать помощь пострадавшим, он оставил место аварии.

Для розыска водителя стражи порядка объявили специальную полицейскую операцию "Перехват".

Впоследствии автомобиль ВАЗ обнаружили в селе Яковловка. За рулем находился 40-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, и ч. 3 ст. 135 – оставление в опасности.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и разыскивают возможных очевидцев. Также решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении. В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.

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