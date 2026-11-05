241 украинец погиб в российском плену, - Офис Генпрокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

В Украине расследуют 241 подтвержденный случай гибели украинцев в плену. Среди погибших - 230 военнопленных и 11 гражданских

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

Как сообщили в ОГП, речь идет о 23 уголовных производствах, начатых с начала полномасштабного вторжения России. Приведенная статистика не является общим количеством всех погибших украинцев в российском плену: она охватывает только подтвержденные в ходе этих расследований случаи и не учитывает производств, которыми руководят прокуроры областных прокуратур.

Основанием для обнародования этих данных стал, в частности, доклад Специальной докладчицы ООН по ситуации с правами человека в Российской Федерации, в которой также представлена информация о гибели украинцев в российском плену.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти людей, удерживаемых на территории России и временно оккупированных территориях Украины. В частности, расследуют возможные пытки, жестокое обращение, неоказание необходимой медицинской помощи и другие нарушения законов и обычаев войны.

Отдельно следователи исследуют обстоятельства атак на места содержания пленных, а также случаи гибели людей во время транспортировки. В каждом производстве устанавливают условия содержания, обстоятельства смерти и лиц, которые могут быть причастны к военным преступлениям.

По результатам расследований девяти лицам сообщили о подозрении, обвинительные акты в отношении трех человек были направлены в суд. Еще один человек уже осужден.

Уголовные производства расследуют по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, повлекшие гибель человека. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генерального прокурора.

Напомним, что ранее эксплененный на псевдо "Бритва", уволенный в октябре 2025 года, рассказал об условиях содержания украинской журналистки Виктории Рощиной в СИЗО Таганрога.