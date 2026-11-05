08:57  05 ноября
Убийство Ирины Фарион: осужденный Зинченко подал апелляцию
11:55  05 ноября
Мороз уже в Карпатах: на горе Поп Иван зафиксировали -9°C
12:40  05 ноября
В Киеве остановили движение на красной ветке метро: что произошло
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2026, 17:53

241 украинец погиб в российском плену, - Офис Генпрокурора

05 ноября 2026, 17:53
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Украине расследуют 241 подтвержденный случай гибели украинцев в плену. Среди погибших - 230 военнопленных и 11 гражданских

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

Как сообщили в ОГП, речь идет о 23 уголовных производствах, начатых с начала полномасштабного вторжения России. Приведенная статистика не является общим количеством всех погибших украинцев в российском плену: она охватывает только подтвержденные в ходе этих расследований случаи и не учитывает производств, которыми руководят прокуроры областных прокуратур.

Основанием для обнародования этих данных стал, в частности, доклад Специальной докладчицы ООН по ситуации с правами человека в Российской Федерации, в которой также представлена информация о гибели украинцев в российском плену.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти людей, удерживаемых на территории России и временно оккупированных территориях Украины. В частности, расследуют возможные пытки, жестокое обращение, неоказание необходимой медицинской помощи и другие нарушения законов и обычаев войны.

Отдельно следователи исследуют обстоятельства атак на места содержания пленных, а также случаи гибели людей во время транспортировки. В каждом производстве устанавливают условия содержания, обстоятельства смерти и лиц, которые могут быть причастны к военным преступлениям.

По результатам расследований девяти лицам сообщили о подозрении, обвинительные акты в отношении трех человек были направлены в суд. Еще один человек уже осужден.

Уголовные производства расследуют по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, повлекшие гибель человека. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генерального прокурора.

Напомним, что ранее эксплененный на псевдо "Бритва", уволенный в октябре 2025 года, рассказал об условиях содержания украинской журналистки Виктории Рощиной в СИЗО Таганрога.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора украинец плен РФ
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Нацполиция заявила о ликвидации сети U420, связанной с группировкой "Химпром"
05 ноября 2026, 19:56
В Киевской области загорелся дом: погибли супруги
05 ноября 2026, 19:50
Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики
05 ноября 2026, 19:30
Стрельба и заложники в магазине Тернополя: задержали 53-летнего мужчину
05 ноября 2026, 19:24
В Киеве мужчина с пистолетом напал на 20-летнего водителя
05 ноября 2026, 18:57
Пограничники показали, как дроны охотятся на российских оккупантов
05 ноября 2026, 18:55
Четверо военных РФ получили по 15 лет за войну против Украины
05 ноября 2026, 18:50
В Херсонской области двух работников оккупационной "налоговой" приговорили к 14 годам
05 ноября 2026, 18:36
Стычки в Петропавловской Борщаговке: суд избрал меру пресечения мужчине, который выдавал себя за медика
05 ноября 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Елена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »