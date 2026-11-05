В Днепре четыре человека вербовали женщин для сексуальной эксплуатации

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители разоблачили группу из четырех человек, подозреваемых в торговле людьми и принуждении женщин к предоставлению сексуальных услуг. Фигуранты вербовали женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным управления миграционной полиции, организатор привлек к противоправной деятельности еще троих жителей Днепра. Участники группы распределили между собой обязанности: одни искали и вербовали женщин, другие работали администраторами, охранником и водителем.

Фигуранты организовали места для предоставления сексуальных услуг. Женщин принуждали к такой деятельности, запугивали и создавали для них придуманные долги.

По версии следствия это позволяло удерживать пострадавших в зависимости и контролировать их.

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие, по их данным, причастность фигурантов к преступной деятельности.

Организатору и трем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.