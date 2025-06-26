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26 июня 2025, 23:35

В Запорожье из-за взрыва гранаты умер мужчина

26 июня 2025, 23:35
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье произошла трагедия из-за неосторожного обращения с гранатой. В больнице скончался 27-летний мужчина

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье 25 июня полицейские получили сообщение, что в медики попал 27-летний мужчина с тяжелыми телесными повреждениями. Оказалось, что травмы он получил из-за детонации гранаты.

Предварительно взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатой. К сожалению, 27-летний мужчина умер в больнице. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в Киевской области ребенок во время прогулки нашел гранату . Однако инцидента удалось избежать: родители сразу обратились к спасателям. Саперы изъяли боеприпас и транспортировали его на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

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