Возле села на Николаевщине обнаружили суббоеприпасы к крылатой ракете
В окрестностях одного из сел Новобугской общины Баштанского района местные жители обнаружили опасные боеприпасы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
Специалисты осмотрели подозрительные предметы и идентифицировали их как суббоеприпасы осколочного действия к крылатой ракете, которые запрещено транспортировать.
"Взрывотехники, соблюдая нормы безопасности, методом контролируемого подрыва, уничтожили вражеское вооружение на месте обнаружения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101.
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