фото: Телеграмм/Тимур Ткаченко

В Киеве продолжается поисково-спасательная операция после ночной ракетной атаки российских войск, которая произошла в ночь на 23 июня

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

По сообщению Киевской городской военной администрации и официального представителя Тимура Ткаченко, спасатели уже достали тело восьмого погибшего из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе.

По состоянию на 14.30 зафиксировано 33 пострадавших, из которых 25 находятся в больницах Шевченковского района. Ранее, в 11:00 количество пострадавших составляло 31 человек. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, поскольку последствия взрыва остаются серьезными.

Поисково-спасательные работы продолжаются, и, по данным спасателей, под завалами могут оставаться еще по меньшей мере три человека. Специалисты максимально сконцентрированы на том, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и спасти тех, кто еще может оставаться в живых.

Ракетный удар попал по жилому дому в одном из самых густонаселенных районов столицы, что повлекло за собой значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Обстоятельства произошедшего и последствия обсуждаются соответствующими службами, продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве агентов РФ, готовивших покушение на Дмитрия Гордона.