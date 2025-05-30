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Вражескую ракету обнаружили в поле, недалеко от одного из сел в Сумской области. Во время падения она не взорвалась

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Это была вражеская авиаракета класса "воздух – поверхность", которую россияне запустили по Украине во время одной из последних массированных атак. Этот снаряд, с боевой частью почти 300 килограмм, при попадании в цель влечет за собой серьезные разрушения и гибель людей. Подобное оружие в случае обнаружения уничтожается системами ПВО еще в полете, но если не взорвалась во время падения, то обезвреживается специалистами.

Взрывотехники обезвредили боевую часть авиаснаряда и вывезли на специально оборудованную площадку для уничтожения путем подрыва.

Напомним, ранее на Сумщине уничтожили боевую часть российского дрона, который упал и не взорвался, а именно более 90 килограммов обломочно-фугасно-зажигательной взрывчатки.