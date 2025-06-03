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03 июня 2025, 11:39

Армия РФ ударила по инфраструктуре Краматорска и оставила тысячи людей без газа

03 июня 2025, 11:39
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фото: Краматорский городской совет
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Россияне обстреляли систему газоснабжения Краматорска Донецкой области, в результате чего около трех тысяч абонентов остались без газоснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Telegram Краматорского городского совета.

"В минувшие сутки враг нанес удар по городу, нанеся повреждения системе газоснабжения. В частности, был поврежден распределительный газопровод высокого давления, в результате чего произошло возгорание, которое наблюдалось из разных районов города", - говорится в сообщении.

В результате атаки без газоснабжения оказались 2788 абонентов поселка Ясногорка и 1 отделение совхоза "Ясногоровский".

"Просим абонентов государственного сектора перекрыть газовые краны на газовых приборах. Абонентов частного сектора города перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом, - сообщили в облгазе.

Напомним, 31 мая россияне убили одного жителя Донецкой области, еще семерых ранили.

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