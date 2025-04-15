Оккупанты атаковали дроном авто в Бериславе на Херсонщине: есть пострадавшие
Утром 15 апреля российские военные атаковали с дрона автомобиль в Бериславе Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки пострадали два человека. У 59-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию, обломочные ранения лица и рук. Его состояние – средней тяжести.
Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Она получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения предплечья.
Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 37 населенных пунктов в Херсонской области. Восемь человек получили ранения.
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