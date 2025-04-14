Военные знали об угрозе: новые детали трагедии в Сумах

Я бы не разоблачала такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира

Я бы не разоблачала такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира

фото: ГСЧС

Утро воскресенья. Генералу Нестеренко доложили о военном мероприятии в центре города. Также тогда военным было известно об угрозе ракетной атаки. Ответ генерала был вроде, с матом: "Таких атак к... х". Ничего не отменили. Население вокруг, конечно, не знало. Люди шли в церковь, был запланирован детский спектакль. Это происходило многократно и не только в Сумах.

Я бы не разоблачала все такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира и многих случаев, за которые до сих пор фактически никто не наказан.

Генерал Нестеренко — один из самых близких к Сырскому. Имеет коррупционные истории. Вероятность того, что ему и руководителю Сумской ОВА Артюху все сойдет с рук, очень высока.

Господин Президент, я все еще верю, что Вы это прекратите и накажете. Не могу сделать вид, что ничего не происходит, а вы не можете "не заметить", ведь владеете всей информацией.

Если такие случаи будут продолжаться, а военные топы будут оставаться неприкосновенными.

Все эти события никоим образом не умаляют преступлений россиян — враг бьет по гражданским городам, убивает, совершает умышленный террор каждый день.