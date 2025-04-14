Фото: ГСЧС

В Сумах продолжаются спасательные роботы. К сожалению, увеличилось количество жертв

Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии в Сумах. Разбирают завалы и демонтируют аварийные реконструкции.

По состоянию на 20:00, 14 апреля, в результате ракетного удара погибли 35 человек. Среди погибших двое детей. Также пострадало 129 человек, из них 17 детей.

Напомним, россияне нанесли удар по центру города Сумы 13 апреля, в Вербное воскресенье. В результате обстрела существенные разрушения. На месте работают все службы.