фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение 14 апреля атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Есть повреждения и пострадавшая

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты дронами-камикадзе попали по Мировской и Марганецкой общинам. Пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Кроме того, Великомихайловскую общину Синельниковского района вчера под вечер РФ атаковало КАБом.

Повреждены шесть частных домов, обошлись без пострадавших.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 517 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. А в Херсонской области армия РФ обстреляла 37 населенных пунктов, 8 раненых, среди них ребенок.