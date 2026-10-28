23:25  27 октября
Во Львовской области женщина сбросила мужчину с чердака: он не выжил
08:55  28 октября
В Хмельницком экскаватор насмерть сбил женщину на строительстве
11:41  28 октября
На Волыни столкнулись легковушка и тягач: пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
28 октября 2026, 09:28

Полтавского учителя уволили из войска после почти года борьбы

28 октября 2026, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: Омбудсман Украины
Читайте також
українською мовою

Полтавского учителя, которого мобилизовали, несмотря на законное право на отсрочку, официально уволили с военной службы. Чтобы добиться этого, мужчине понадобилось почти год, вмешательство Офиса омбудсмана и судебное решение

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, мужчину также поставили на военный учет по месту жительства. Свой статус он подтвердил 23 октября во время встречи с представителем омбудсмана в Полтавской области Владиславом Носенко.

История получила огласку после того, как учителя задержала на улице группа оповещения из Кременчуга. Из-за того, что сведения о мужчине еще не были внесены в систему "Оберіг", работники ТЦК, по сообщениям по делу, применили силу, доставили его в сборный пункт и мобилизовали.

После обращения в Офис омбудсмана приступили к комплексному реагированию с привлечением Национальной полиции, Военной службы правопорядка и органов военного управления.

По результатам проверки ВСП материалы о возможных противоправных действиях должностных лиц Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки передали в прокуратуру. В октябре 2025 года сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Впоследствии суд признал призыв мужчины противоправным, отменил соответствующий приказ и обязал воинскую часть уволить его. Однако для фактического выполнения решения потребовалось дополнительное время и контроль со стороны омбудсмана.

В июле 2026 года этот случай, а также другие сообщения о нарушениях со стороны работников Кременчугского ТЦК, рассматривали на выездном заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в Горишних Плавнях.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что случай свидетельствует о необходимости системных изменений в мобилизационных процессах и усилении ответственности на всех уровнях военного управления.

По его словам, человек, имеющий законное право на отсрочку, не должен тратить месяцы или годы на восстановление своих прав. Омбудсман также заявил, что ожидает надлежащих управленческих решений и усиления контроля со стороны военного руководства, чтобы подобные случаи не повторялись.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы.

Читайте также: Пытки и сексуальное насилие. Почему вопросы реформы ТЦК больше нельзя откладывать

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область мобилизация Дмитрий Лубинец военная служба учитель омбудсман
Конфликт с ТЦК во Львовской области: водитель ударил военного битой по голове
27 октября 2026, 13:59
Врач-педиатр с Харьковщины умер после мобилизации – военные инициировали проверку
27 октября 2026, 10:17
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 29 января 2027 года
26 октября 2026, 13:13
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Верховная Рада поддержала госбюджет-2027 в первом чтении
28 октября 2026, 13:05
В больнице на Житомирщине умер новорожденный ребенок
28 октября 2026, 12:55
В Киеве на парковке горели автобусы
28 октября 2026, 12:47
Зарплаты чиновников до 80 тысяч гривен: Рада не поддержала ограничения
28 октября 2026, 12:37
На Полтавщине военный избил чиновника из-за ареста счета и покинул воинскую часть
28 октября 2026, 12:26
В нескольких регионах Украины есть обесточивания после российских атак
28 октября 2026, 12:15
Дроны атаковали Черниговщину: повреждены больница, склад и предприятие
28 октября 2026, 11:46
На Волыни столкнулись легковушка и тягач: пострадали два человека
28 октября 2026, 11:41
Воровали дроны у военных и продавали обратно армии: 16 подозреваемых
28 октября 2026, 11:35
"Новая почта" начала сбивать "Шахеды": почему это свидетельствует о проблемах государственной системы ПВО
28 октября 2026, 11:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »