Полтавского учителя уволили из войска после почти года борьбы

Фото: Омбудсман Украины

Полтавского учителя, которого мобилизовали, несмотря на законное право на отсрочку, официально уволили с военной службы. Чтобы добиться этого, мужчине понадобилось почти год, вмешательство Офиса омбудсмана и судебное решение

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, мужчину также поставили на военный учет по месту жительства. Свой статус он подтвердил 23 октября во время встречи с представителем омбудсмана в Полтавской области Владиславом Носенко.

История получила огласку после того, как учителя задержала на улице группа оповещения из Кременчуга. Из-за того, что сведения о мужчине еще не были внесены в систему "Оберіг", работники ТЦК, по сообщениям по делу, применили силу, доставили его в сборный пункт и мобилизовали.

После обращения в Офис омбудсмана приступили к комплексному реагированию с привлечением Национальной полиции, Военной службы правопорядка и органов военного управления.

По результатам проверки ВСП материалы о возможных противоправных действиях должностных лиц Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки передали в прокуратуру. В октябре 2025 года сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Впоследствии суд признал призыв мужчины противоправным, отменил соответствующий приказ и обязал воинскую часть уволить его. Однако для фактического выполнения решения потребовалось дополнительное время и контроль со стороны омбудсмана.

В июле 2026 года этот случай, а также другие сообщения о нарушениях со стороны работников Кременчугского ТЦК, рассматривали на выездном заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в Горишних Плавнях.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что случай свидетельствует о необходимости системных изменений в мобилизационных процессах и усилении ответственности на всех уровнях военного управления.

По его словам, человек, имеющий законное право на отсрочку, не должен тратить месяцы или годы на восстановление своих прав. Омбудсман также заявил, что ожидает надлежащих управленческих решений и усиления контроля со стороны военного руководства, чтобы подобные случаи не повторялись.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы.

Читайте также: Пытки и сексуальное насилие. Почему вопросы реформы ТЦК больше нельзя откладывать