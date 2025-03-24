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24 марта 2025, 17:13

Удар россиян по Сумам: количество пострадавших увеличилось

24 марта 2025, 17:13
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Фото: Нацполиция
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В Сумах спецслужбы продолжают работать на месте атаки. Сообщается, что среди пострадавших уже 14 детей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате ракетного удара по Сумам ранены 65 человек. Среди них – 14 детей. Сейчас всем оказывается медицинская помощь.

"Взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В некоторых квартирах вспыхнули пожары. Также серьезные повреждения получила местная школа. Окончательные масштабы разрушений устанавливаются", - добавили правоохранители.

Напомним, что россияне атаковали Сумы днем 24 марта. Сообщалось о повреждении жилищного сектора и инфраструктурных объектов города. В частности, речь идет о больнице и детских учреждениях.

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