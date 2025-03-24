Удар по Сумам: более 2 тысяч окон в домах и школах повреждены из-за атаки
Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям в Сумах. В частности, уже частично восстановили винонные прорези.
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Сумах в течение дня проводились спасательные работы после атаки россиян. В частности, демонтированы аварийные конструкции, временно восстановлены 22 оконные проемы. Психологи оказывают помощь местным жителям.
В жилых домах и учебных заведениях, других помещениях повреждено более 2 тысяч окон. Людей под завалами не обнаружено.
"К ликвидации последствий привлекалось 116 спасателей и 30 единиц спецтехники ГСЧС Украины", - сообщили спасатели.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что известно о почти 90 пострадавших людях , среди которых 17 детей. В эпицентре – школа, жилые дома. К счастью, дети в момент атаки были в укрытии.