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Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям в Сумах. В частности, уже частично восстановили винонные прорези.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Сумах в течение дня проводились спасательные работы после атаки россиян. В частности, демонтированы аварийные конструкции, временно восстановлены 22 оконные проемы. Психологи оказывают помощь местным жителям.

В жилых домах и учебных заведениях, других помещениях повреждено более 2 тысяч окон. Людей под завалами не обнаружено.

"К ликвидации последствий привлекалось 116 спасателей и 30 единиц спецтехники ГСЧС Украины", - сообщили спасатели.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что известно о почти 90 пострадавших людях , среди которых 17 детей. В эпицентре – школа, жилые дома. К счастью, дети в момент атаки были в укрытии.