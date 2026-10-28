Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате атаки пострадал 15-летний парень. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Медики оценивают состояние подростка как средней тяжести.

Из-за удара возник пожар. Повреждены несколько гаражей в местном гаражном кооперативе.

Напомним, с вечера и ночью 28 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Били беспилотниками, артиллерией, авиабомбой и ракетой.