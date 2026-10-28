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28 октября 2026, 09:20

Российские обстрелы в Донецкой области: два человека погибли, трое – ранены

28 октября 2026, 09:20
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Фото: полиция
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В течение 27 октября российские военные убили двух жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По одному человеку погибли в Новодонецком и Иверском.

Еще три человека в области за сутки получили ранения: один в Иверском и два – в Славянске.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 4447 погибших и 10 912 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар нанес масштабный пожар площадью 2500 кв. м.

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