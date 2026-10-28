Фото: ОВА

Во вторник, 27 октября, около 22:30 российский FPV-дрон пытался атаковать автобус в Запорожье

Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

FPV-дрон приблизился к муниципальному автобусу, однако запутался в антидроновой сетке и взорвался, не добравшись до транспортного средства.

В результате взрыва автобус получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, утром 28 октября российские войска атаковали беспилотником Павлоград Днепропетровской области. Пострадал 15-летний парень.