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Президент Украины прокомментировал трагедию в Сумах По его словам, пострадавших стало больше

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном обращении, передает RegioNews.

По словам президента Украины, в Сумах сейчас продолжается спасательная операция. Он сообщил, что по состоянию на данный момент известно о почти 90 пострадавших людях, среди которых 17 детей. В эпицентре – школа, жилые дома. К счастью, дети в момент атаки были в укрытии.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто спасает жизнь украинцев. Каждый такой день, все ночи с российскими ракетами и дронами против нашей страны, каждые сутки войны – это потери, это боль, это разрушение, которых Украина никогда не хотела. Войну принесли из России, и именно в Россию надо вынуждать Зеленский.

Напомним, что россияне ударили по Сумам 24 марта. Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).