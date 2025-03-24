19:32  24 марта
Трагически погибла известная волонтер и жена погибшего воина
19:55  24 марта
Стало известно, какой будет погода в апреле
12:36  24 марта
В Виннице на 102-м году жизни умерла легендарная разведчица
UA | RU
UA | RU
24 марта 2025, 21:00

Удар по центру Сум: почти 90 пострадавших, среди них дети – Зеленский

24 марта 2025, 21:00
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Президент Украины прокомментировал трагедию в Сумах По его словам, пострадавших стало больше

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном обращении, передает RegioNews.

По словам президента Украины, в Сумах сейчас продолжается спасательная операция. Он сообщил, что по состоянию на данный момент известно о почти 90 пострадавших людях, среди которых 17 детей. В эпицентре – школа, жилые дома. К счастью, дети в момент атаки были в укрытии.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто спасает жизнь украинцев. Каждый такой день, все ночи с российскими ракетами и дронами против нашей страны, каждые сутки войны – это потери, это боль, это разрушение, которых Украина никогда не хотела. Войну принесли из России, и именно в Россию надо вынуждать Зеленский.

Напомним, что россияне ударили по Сумам 24 марта. Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский атака обстрел
Россияне атаковали поселок в Сумской области, есть раненые
24 марта 2025, 18:41
Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены женщина и мужчина
23 марта 2025, 12:12
Атака дронов на Запорожье: в больницах остаются шесть раненых
23 марта 2025, 10:48
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
В Польше считают, что нужно готовиться к новой агрессии РФ – когда это может произойти
24 марта 2025, 22:30
Не дайте россиянам вербовать ваших детей: СБУ обратилась к родителям
24 марта 2025, 21:40
В Житомирской области загорелся дом: есть погибшие
24 марта 2025, 20:50
Украина и США заключили соглашение о ископаемых - Трамп
24 марта 2025, 20:20
Разработал вирус для кражи данных: в Запорожье разоблачили хакера
24 марта 2025, 20:14
В Ивано-Франковской ОВА прокомментировали сообщение о взрывах в горах
24 марта 2025, 20:05
Стало известно, какой будет погода в апреле
24 марта 2025, 19:55
Стало известно, когда в Киеве отключат отопление
24 марта 2025, 19:42
Трагически погибла известная волонтер и жена погибшего воина
24 марта 2025, 19:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »