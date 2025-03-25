В Сумской области силы ПВО сбили 10 российских БпЛА

фото: Сумская ОВА

Во вторник, 25 марта, в небе над Сумщиной зенитчики сбили 10 вражеских "шахедов"

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Всего с начала года подразделениями ПВО области ликвидировано 787 российских беспилотников.

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов.

Враг обстрелял Садовскую, Степановскую, Юнаковскую, Миропольскую, Краснопольскую, Эсманьскую общины.

Напомним, 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум.

Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).

По словам президента Владимира Зеленского, известно о почти 90 пострадавших людях , среди которых 17 детей.