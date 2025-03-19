В Черкасской области сбили 10 российских дронов
В ночь на 19 марта российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БпЛА. ПВО сбила вражеские цели
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По его словам, обращений в экстренные службы относительно травмированных или разрушений инфраструктуры не было.
"Более пяти часов подряд область была на тревоге. В настоящее время защитники нашего неба отражали очередные вражеские атаки. Они успешно минуснули 10 российских БпЛА", – говорится в сообщении.
В настоящее время идет обследование территории.
Напомним, ночью 19 марта российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавщину. В Миргородском районе повреждено складское помещение одного из предприятий.
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