В Сумской области еще из 8 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию

иллюстративное фото: из открытых источников

Власти объявили обязательную эвакуацию еще из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района. Эвакуировать планируют 543 человека, среди которых есть дети

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, передает RegioNews.

По его словам, в области активизировались вражеские ДРГ, которые заходят практически на всей протяженности линии столкновения. Соответствующее решение об эвакуации принял Совет обороны Сумской области.

"На пограничных повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения - КАБов, FPV-дронов. От этих вражеских действий мирное население возможно защитить, только проведя эвакуацию жителей приграничья. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей", - отметил Владимир Артюх.

Начальник ОВА обратился к жителям пограничных общин с просьбой понять отнестись к процессу эвакуации и не подвергать опасности себя и своих родных.

"Я прошу этих людей понять всю серьезность ситуации и принять единственное правильное решение – сохранить свою жизнь. Во вторых, остающиеся значительно ограничивают действия наших подразделений ВСУ по уничтожению врага", – пояснил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Сумской области ухудшается: украинские военные оказались в полуокружении.