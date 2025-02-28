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28 февраля 2025, 00:51

На Сумщине обезвредили боевую часть вражеского дрона, упавшего на крышу многоэтажки

28 февраля 2025, 00:51
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фото: ГСЧС
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В Шосткинском районе Сумской области сотрудники ГСЧС обнаружили на крыше пятиэтажки боевую часть "шахеда"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на спасателей Сумской области.

Поздно вечером 26 февраля россияне в очередной раз нанесли удар по жилому сектору одного из населенных пунктов Шосткинского района. Сотрудники ГСЧС обследовали территорию и обнаружили рядом с жилой пятиэтажкой обломки вражеского беспилотника, а на кровле дома нашли его боевую часть.

Спасатели эвакуировали 32 жителя многоэтажки, среди которых четверо детей.

Впоследствии пиротехники ГСЧС изъяли взрывчатку для дальнейшего обезвреживания.

Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.

война обстрелы Сумская область дрон многоэтажка беспилотники
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