фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на спасателей Сумской области.

Поздно вечером 26 февраля россияне в очередной раз нанесли удар по жилому сектору одного из населенных пунктов Шосткинского района. Сотрудники ГСЧС обследовали территорию и обнаружили рядом с жилой пятиэтажкой обломки вражеского беспилотника, а на кровле дома нашли его боевую часть.

Спасатели эвакуировали 32 жителя многоэтажки, среди которых четверо детей.

Впоследствии пиротехники ГСЧС изъяли взрывчатку для дальнейшего обезвреживания.

Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.