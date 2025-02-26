Россияне бьют по Сумам новыми ударными дронами: что известно

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой. В результате ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.

Как выглядит этот дрон:

серого цвета, похож на самолетик;

два крыла расположены "этажёркой";

электродвигатель сзади, толкающий винт;

малый размер, малозаметный, тихий в движении;

имеет боевую часть весом около 3 кг.

В полиции призывают жителей города, не игнорировать уведомления о воздушной тревоге и находиться в укрытии. Хотя эти дроны почти бесшумны, их все же можно увидеть.

Напомним, российские войска в течение вторника, 25 февраля, 79 раз обстреляли из разных видов оружия приграничные территории и населенные пункты Сумской области - всего прогремели 148 взрывов.

Ранее мы сообщали, что российские войска в четверг, 24 февраля, обстреливали 13 общин Сумской области. В результате обстрелов два человека погибли и шесть ранены.