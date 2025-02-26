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26 февраля 2025, 07:42

Россияне бьют по Сумам новыми ударными дронами: что известно

26 февраля 2025, 07:42
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фото: Национальная полиция
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Российские оккупанты начали использовать новый тип беспилотников для ударов по Сумам

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой. В результате ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.

Как выглядит этот дрон:

  • серого цвета, похож на самолетик;
  • два крыла расположены "этажёркой";
  • электродвигатель сзади, толкающий винт;
  • малый размер, малозаметный, тихий в движении;
  • имеет боевую часть весом около 3 кг.

В полиции призывают жителей города, не игнорировать уведомления о воздушной тревоге и находиться в укрытии. Хотя эти дроны почти бесшумны, их все же можно увидеть.

Напомним, российские войска в течение вторника, 25 февраля, 79 раз обстреляли из разных видов оружия приграничные территории и населенные пункты Сумской области - всего прогремели 148 взрывов.

Ранее мы сообщали, что российские войска в четверг, 24 февраля, обстреливали 13 общин Сумской области. В результате обстрелов два человека погибли и шесть ранены.

Сумы новый тип беспилотников полиция атака РФ взрывчатка
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