Массированная атака дронов: ПВО сбила более 100 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
В ночь на пятницу, 28 февраля, российская армия выпустила по Украине 208 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 107 дронов, еще 97 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Военные подтвердили сбитие 107 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
"97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.
Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников. Защитники уничтожили 17 российских "шахедов".