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28 февраля 2025, 11:55

В пригороде Херсона россияне атаковали гражданских дронами: 3 раненых

28 февраля 2025, 11:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вчера вечером и сегодня утром россияне атаковали дронами поселок Антоновка Херсонского района. В результате обстрелов пострадали местные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня около 05:00 враг атаковал дроном 36-летнего мужчины. Он получил взрывную травму, ранение грудной клетки, ног и предплечья. Накануне вечером под атаку атаку попала 78-летняя женщина. У нее – взрывная травма и обломочное ранение живота", — говорится в сообщении.

Также сегодня в больницу доставили мужчину, который вчера вечером пострадал из-за атаки российского БпЛА. У 64-летнего местного жителя диагностировали взрывную травму и обломочное ранение голени. Его состояние – средней тяжести.

В настоящее время все потерпевшие находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов семеро мирных жителей получили ранения.

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