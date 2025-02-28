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28 февраля 2025, 14:56

Генштаб подтвердил, что россияне пересекли границу в Сумской области: что известно

28 февраля 2025, 14:56
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фото: DeepState
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Россияне пересекли границу с Украиной в районе населенного пункта Новенькое Сумской области. ВСУ отбросили их обратно на территорию РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии агентству Интерфакс-Украина в пятницу, 28 февраля.

Комментируя ситуацию в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с Россией он отметил, что враг штурмовал этот участок границы силами в два механизированных отделения.

"Пересекла государственная граница Украины, однако была блокирована и отброшена на территорию России. В дальнейшем российские войска продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами", - сказал спикер.

В настоящее время украинские подразделения принимают меры, чтобы не допустить перерезание врагом украинской логистики.

Напомним, в Сумской области украинские зенитчики уничтожили 17 российских "шахедов".

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