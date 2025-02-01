В Сумской области избили подростка: полиция возбудила дело

В Сумской области полиция расследует обстоятельства избиения подростка в городе Ахтырка

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, передает RegioNews.

Инцидент 31 января на одной из улиц города Ахтырка. По предварительной информации, между подростками возник словесный конфликт, переросший в физическую стычку. В результате один парень нанес другому удар в область живота.

Мать потерпевшего обратилась к стражам порядка. Полиция оперативно отреагировала на сообщения, установила всех участников конфликта и собрала показания очевидцев.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 с. 126 Уголовного кодекса Украины "Побое и мордування".

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в последнее время произошло еще несколько подобных инцидентов с избиением несовершеннолетних.

Так, недавно группа подростков избила 12-летнюю девочку из Белой Церкви. Одного из десяти участников инцидента уже отправили под стражу.

Впоследствии стало известно, что в Бучанском районе Киевской области подростки избили своего сверстника.

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