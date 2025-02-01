10:01  01 февраля
Фото и видео последствий удара по многоэтажке в Полтаве
02:14  01 февраля
В Запорожской области правоохранители передали для ВСУ контрафактные сигареты
10:56  01 февраля
Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2025, 18:15

В Сумской области избили подростка: полиция возбудила дело

01 февраля 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Сумской области полиция расследует обстоятельства избиения подростка в городе Ахтырка

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, передает RegioNews.

Инцидент 31 января на одной из улиц города Ахтырка. По предварительной информации, между подростками возник словесный конфликт, переросший в физическую стычку. В результате один парень нанес другому удар в область живота.

Мать потерпевшего обратилась к стражам порядка. Полиция оперативно отреагировала на сообщения, установила всех участников конфликта и собрала показания очевидцев.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 с. 126 Уголовного кодекса Украины "Побое и мордування".

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в последнее время произошло еще несколько подобных инцидентов с избиением несовершеннолетних.

Так, недавно группа подростков избила 12-летнюю девочку из Белой Церкви. Одного из десяти участников инцидента уже отправили под стражу.

Впоследствии стало известно, что в Бучанском районе Киевской области подростки избили своего сверстника.

Читайте также: Пытки 12-летней девочки в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте

подростки Сумская область полиция драка
В Киеве учительница и ученица устроили разборки в школе
31 января 2025, 18:55
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
Взрыв в здании Ровенского областного ТЦК: погиб человек
01 февраля 2025, 17:34
"Будут взрывы – тогда упустим": в Киеве охранники НАУ не пустили в укрытие людей
01 февраля 2025, 17:20
В Полтаве и области объявили трехдневный траур
01 февраля 2025, 16:35
СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение"
01 февраля 2025, 16:08
Оккупанты запустили по Украине 46 ракет и 123 БПЛА
01 февраля 2025, 15:54
Удар по Полтаве: увеличилось количество погибших и пострадавших
01 февраля 2025, 15:15
В Одессе из-за российских обстрелов повреждены 15 объектов культурного наследия
01 февраля 2025, 14:56
В Одессе в морозильной камере в квартире обнаружили тело ребенка
01 февраля 2025, 14:23
Полиция рассказала детали задержания мужчины, застрелившего военнослужащего ТЦК
01 февраля 2025, 13:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »