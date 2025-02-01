10:01  01 лютого
Фото та відео наслідків удару по багатоповерхівці в Полтаві
02:14  01 лютого
У Запорізькій області правоохоронці передали для ЗСУ контрафактні сигарети
10:56  01 лютого
Масована атака дронів на Запоріжжя: що відомо
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2025, 18:15

На Сумщині побили підлітка: поліція порушила справу

01 лютого 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Сумщині поліція розслідує обставини побиття підлітка у місті Охтирка

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, передає RegioNews.

Інцидент 31 січня на одній із вулиць міста Охтирка. За попередньою інформацією, між підлітками виник словесний конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. У результаті один хлопець завдав іншому удар в область живота.

Матір потерпілого звернулася до правоохоронців. Поліція оперативно відреагувала на повідомлення, встановила всіх учасників конфлікту та зібрала свідчення очевидців.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 с. 126 Кримінального кодексу України "Побої і мордування".

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, протягом останнього часу сталося ще кілька подібних інцидентів із побиттям неповнолітніх.

Так, нещодавно група підлітків побила 12-річну дівчинку з Білої Церкви. Одного з десятьох учасників інциденту вже відправили під варту.

Згодом стало відомо, що в Бучанському районі Київщини підлітки побили свого однолітка.

Читайте також: Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент

підлітки Сумська область поліція бійка
У Києві вчителька й учениця влаштували розбірки у школі
31 січня 2025, 18:55
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Житомирська компанія співпрацювала з військовими санаторіями Росії
01 лютого 2025, 19:12
Вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК: загинула людина
01 лютого 2025, 17:34
"Будуть вибухи – тоді впустимо": в Києві охоронці НАУ не пустили в укриття людей
01 лютого 2025, 17:20
У Полтаві та області оголосили триденну жалобу
01 лютого 2025, 16:35
СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух"
01 лютого 2025, 16:08
Окупанти запустили по Україні 46 ракет та 123 БПЛА
01 лютого 2025, 15:54
Удар по Полтаві: зросла кількість загиблих та постраждалих
01 лютого 2025, 15:15
В Одесі через російський обстріл пошкоджено 15 культурних пам'яток
01 лютого 2025, 14:56
В Одесі у морозильній камері в квартирі виявили тіло дитини
01 лютого 2025, 14:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »