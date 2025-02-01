На Сумщині побили підлітка: поліція порушила справу

На Сумщині поліція розслідує обставини побиття підлітка у місті Охтирка

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, передає RegioNews.

Інцидент 31 січня на одній із вулиць міста Охтирка. За попередньою інформацією, між підлітками виник словесний конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. У результаті один хлопець завдав іншому удар в область живота.

Матір потерпілого звернулася до правоохоронців. Поліція оперативно відреагувала на повідомлення, встановила всіх учасників конфлікту та зібрала свідчення очевидців.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 с. 126 Кримінального кодексу України "Побої і мордування".

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, протягом останнього часу сталося ще кілька подібних інцидентів із побиттям неповнолітніх.

Так, нещодавно група підлітків побила 12-річну дівчинку з Білої Церкви. Одного з десятьох учасників інциденту вже відправили під варту.

Згодом стало відомо, що в Бучанському районі Київщини підлітки побили свого однолітка.

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