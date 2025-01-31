В Киеве учительница и ученица устроили разборки в школе

фото: Национальная полиция

Инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте между ученицей и учительницей в помещении столичного учебного заведения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы Полиции Киева.

Видеоролик с конфликтом был обнародован сегодня в нескольких телеграмм-каналах. На нем видно, как учительница и ученица столичной школы громко разговаривают и толкают друг друга.

Из-за чего произошла ссора – непонятно.

Видео можно просмотреть по ссылке.

"В настоящее время в помещении образовательного учреждения находятся сотрудники полиции, которые общаются с администрацией школы и детьми. По указанному факту идет проверка", - говорится в сообщении.

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