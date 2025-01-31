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31 января 2025, 18:55

В Киеве учительница и ученица устроили разборки в школе

31 января 2025, 18:55
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фото: Национальная полиция
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Инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте между ученицей и учительницей в помещении столичного учебного заведения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы Полиции Киева.

Видеоролик с конфликтом был обнародован сегодня в нескольких телеграмм-каналах. На нем видно, как учительница и ученица столичной школы громко разговаривают и толкают друг друга.

Из-за чего произошла ссора – непонятно.

Видео можно просмотреть по ссылке.

"В настоящее время в помещении образовательного учреждения находятся сотрудники полиции, которые общаются с администрацией школы и детьми. По указанному факту идет проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровно водитель маршрутки избил школьника. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, требуя привлечь виновника к ответственности.

Как сообщалось, в Запорожской области мужчина бросил гранату в женщину с ребенком. К счастью, обошлось без жертв.

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