В Сумской области в результате обстрела временно прекращено газоснабжение

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В Сумской области в результате обстрела поврежден газопровод в пограничной общине. Около 100 абонентов остались без газоснабжения

Об этом сообщил в Facebook Сумской филиал "Газсети", передает RegioNews.

"Из-за обстрела без газа 96 наших клиентов в Середино-Буде", - говорится в сообщении.

Ранее РФ обвинила Украину в попытке взорвать одну из крупнейших газовых компрессорных станций "Русская" в Краснодарском крае. В настоящее время эта станция обеспечивает стабильную работу Турецкого потока, который в свою очередь является последним газопроводом, которым страна-агрессорка качает голубое топливо в Европу.

Напомним, российские кафиры снова обстреляли пригород Херсона. В результате обстрела повреждены частные дома.

Как сообщалось, РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку. Пострадали четыре человека.

Напомним, российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на Херсон. В результате удара дрона ранения получил 38-летний мужчина.