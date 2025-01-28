На Запорожье в результате обстрела ранена женщина: россияне ударили "Градами"
Днем, 28 января, российские войска обстреляли село Приморское Запорожской области, в результате чего пострадал гражданский человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Россияне уготовили "Градами" по прифронтовой Степногорской общине", - говорится в сообщении.
В Примосском в результате российского обстрела была ранена 67-летняя женщина. Повреждены частные дома.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 362 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. В Васильковском районе от атак РФ пострадали четыре человека.
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