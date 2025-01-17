Защитники Севера сбили российские "шахеды" и "герберу"

фото: ГПСУ

За прошедшие сутки во время дроновой атаки РФ пограничники успешно приземлили три вражеских беспилотных летательных аппарата на Сумщине и Харьковщине

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Среди них - два дрона типа "шахед" и один типа "гербера", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 января россияне запустили по Украине 50 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Также применили две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона.