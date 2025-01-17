Защитники Севера сбили российские "шахеды" и "герберу"
За прошедшие сутки во время дроновой атаки РФ пограничники успешно приземлили три вражеских беспилотных летательных аппарата на Сумщине и Харьковщине
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Среди них - два дрона типа "шахед" и один типа "гербера", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 января россияне запустили по Украине 50 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Также применили две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона.
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