фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 января россияне запустили по Украине 50 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Также применили две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия в Одесской области. Также в результате падения сбитых вражеских БПЛА повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потерянные (без негативных последствий), еще один БПЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Напомним, в ночь на 16 января российская армия снова атаковала Киевскую область. Обломки вражеского дрона ранили 12-летнего ребенка.

Россияне атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Целью оккупантов была припортовая инфраструктура.