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В Полтавской области во время одной из последних атак силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Он упал посреди поля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники установили, что сбитый дрон имеет неразорвавшуюся боевую часть.

Они осмотрели остатки беспилотника и обезвредили боевую часть для дальнейшего уничтожения.

Напомним, в ночь на 16 января российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 34 вражеских дронов, еще 18 – локационно потеряны.

На Полтавщине в результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура.