Силы обороны разбили колонну российской техники, направлявшуюся к границе Украины
На днях на одном из участков ведения активных боевых действий пограничники совместно с другими подразделениями Сил обороны остановили двигавшуюся в направлении Украины колонну вражеской техники
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"По результатам совместной работы планы врага были сорваны. Украинские защитники уничтожили две БМП, по меньшей мере, еще одна БМП была повреждена", – говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ ликвидировали за сутки 1670 оккупантов, 12 танков и 13 боевых бронированных машин российских захватчиков.
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