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17 января 2025, 04:13

Атака на Киевщину: обломки вражеского дрона ранили ребенка

17 января 2025, 04:13
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 16 января российская армия снова атаковала Киевскую область. Обломки вражеского дрона ранили 12-летнего ребенка

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

"В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 кв. метров. Пожар локализовали. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

Напомним, днем 16 января россияне запустили по Киеву беспилотники. Обломки упали в Соломенском, Днепровском, а также в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах.

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