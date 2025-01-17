Захисники Півночі збили російські "шахеди" і "герберу"
Минулої доби під час дронової атаки РФ прикордонники успішно приземлили три ворожих безпілотних літальних апарати на Сумщині та Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Серед них — два дрони типу "шахед" і один типу "гербера", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 17 січня росіяни запустили по Україні 50 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО збили 33 ворожі дрони.
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