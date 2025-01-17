Захисники Півночі збили російські "шахеди" і "герберу"

10 січня 2025

Які зміни чекають на українців у 2025 році

2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...