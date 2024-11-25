Россияне атакуют Сумщину ракетами и "шахедами", - ОВА

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Сегодня вечером, 25 ноября, войска РФ наносят удары ракетами и дронами по общинам Сумщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

"Россияне применяют удары "Шахедами" и ракетами по населенным пунктам Сумского района и Шосткинской общины. Выполняются все необходимые действия по помощи людям, оказавшимся в зоне обстрелов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, утром 25 ноября россияне совершили ракетный обстрел центра Харькова. Сообщалось о 23 пострадавших.

В ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова.

Вечером количество пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Харькова возросло до 25. Появилось видео с дрона.