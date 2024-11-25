Российские войска ударили ракетой по Одесщине: в ОВА рассказали о последствиях

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В понедельник, 25 ноября, российские военные уже второй раз нанесли ракетный удар по Одесщине

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.

"Вражеская ракета попала в поле на юге области. К счастью, люди и объекты инфраструктуры не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 25 ноября около 10:00. Предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". В результате ракетного удара по центру Одессы пострадали 11 человек.

Ранее у сети появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе.