Российские войска ударили ракетой по Одесщине: в ОВА рассказали о последствиях
В понедельник, 25 ноября, российские военные уже второй раз нанесли ракетный удар по Одесщине
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.
"Вражеская ракета попала в поле на юге области. К счастью, люди и объекты инфраструктуры не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 25 ноября около 10:00. Предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". В результате ракетного удара по центру Одессы пострадали 11 человек.
Ранее у сети появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе.
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