Зеленский провел Ставку, посвященную защите энергетики

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Украина берет самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы для прикрытия объектов критической инфраструктуры с неба.

"Провел Ставку по энергетике и ее защите. Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и последующей защите всех критических объектов. Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и т.д. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности для бизнеса", – сообщил Владимир Зеленский.

Кроме энергетики, участники Ставки заслушали доклад Минобороны по контрактованию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов, итоги за 2024 год и планирование на следующий год.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах. Самая сложная ситуация сложилась в Донецкой области.

Ранее британское издание Reuters сообщило, что Украина пытается усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами с РФ. По информации СМИ, эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне.