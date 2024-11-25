Число пострадавших в результате удара по Харькову снова возросло
Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 25 ноября увеличилось до 23
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"14 человек госпитализированы. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются", – говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, в результате атаки произошел пожар на площади 80 кв.метров. Горели фасад нежилого здания и легковушки. Спасатели ликвидировали пожар.
Также в результате обстрела повреждены рядом расположенные жилые и административные здания, легковые автомобили.
Напомним, россияне совершили ракетные обстрелы центра Харькова 25 ноября, около 8:30. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.
В ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова .