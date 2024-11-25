фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 25 ноября увеличилось до 23

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"14 человек госпитализированы. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, в результате атаки произошел пожар на площади 80 кв.метров. Горели фасад нежилого здания и легковушки. Спасатели ликвидировали пожар.

Также в результате обстрела повреждены рядом расположенные жилые и административные здания, легковые автомобили.

Напомним, россияне совершили ракетные обстрелы центра Харькова 25 ноября, около 8:30. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

В ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова .