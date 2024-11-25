Росіяни атакують Сумщину ракетами та "шахедами", — ОВА

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Сьогодні ввечері, 25 листопада, війська РФ завдають ударів ракетами та дронами по громадам Сумщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

"Росіяни наразі застосовують удари "Шахедами” та ракетами по населеним пунктам Сумського району та Шосткинської громади. Виконуються всі необхідні дії щодо допомоги людям, які опинились у зоні обстрілів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наслідки ворожої атаки уточнюються. Мирних жителів закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вранці 25 листопада росіяни здійснили ракетний обстріл центра Харкова. Повідомлялося про 23 постраждалих.

В ОВА показали наслідки ворожого удару по центру Харкова.

Ввечері кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Харкова зросла до 25. З'явилося відео з дрона.