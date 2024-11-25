Уже 25 пострадавших: появилось видео из дрона с последствиями ракетного удара по Харькову

фото: Харьковская областная прокуратура

Число пострадавших в результате ракетного удара по центру Харькова сегодня утром, 25 ноября, возросло до 25

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

"UPD: за медицинской помощью обратились еще две женщины. Следовательно, количество пострадавших выросло до 25 человек", – говорится в сообщении.

Также правоохранители обнародовали видео с дрона, который снял последствия обстрела Киевского района города.

Напомним, россияне совершили ракетные обстрелы центра Харькова 25 ноября, около 8:30. Сообщалось о 23 пострадавших.

В ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова.